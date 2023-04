Um dia na vida de

Oito da manhã. Abres as portadas. Um sol a que se costuma chamar radioso vai bater nas paredes, espantando as lombadas dos livros. Lá fora, os pássaros juram ser primavera. Tocas no telemóvel e abres o mail. Dezenas de mensagens prometem coisas, muitas coisas, promoções de primavera, campanhas de primavera, saldos fora da estação, saldos dentro da estação, saldos por causa da estação, toda a espécie de coisas. This is an automated mail, please do not reply. Não se responde. Desde quando estes sites têm o endereço de mail e usam-no para vender coisas? Alguns destes sites nunca visitaste. Ou foram abertos por curiosidade? O algoritmo apropria-se da curiosidade e do endereço. Um site de mobiliário nórdico com sede na Lituânia? Um site de leilões de luxo com tapetes persas? A mala viral de Keith Haring? E os 40% off habituais. Excesso de inventário.

