Sai um relatório!

A escaldar. E a escaldar mesmo, a começar pela consciência de quem ainda a tem.

Tudo começa pelas avaliações mais globais — todas elas cada vez mais inquietantes. No último relatório-síntese do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), acabado de sair, mais uma vez é dado o retrato de um mundo onde países inteiros se afundam no Oceano Pacífico; em que populações de grandes estuários já não têm terra, nem água, ou seja, deixaram de ter lugar e por isso emigram; em que áreas imensas se tornaram áridas e imprestáveis. Tudo isto espalha implicações diretas nas infraestruturas e economias, na produção de alimentos e cadeias de abastecimento global, na saúde e bem-estar humanos.