Roast de ideias vs. roast do corpo

A fronteira é esta: quando goza com as opiniões e atitudes de Cristina Ferreira, uma humorista como Joana Marques está a fazer uma crítica legítima e necessária; quando sublinha a chegada da idade aos braços de Cristina Ferreira, Alexandre Pais está a ser cruel, machista e inútil. O roast do corpo é preconceito. O roast das ideias é a própria democracia. É bom que se perceba a diferença