A criação da Agência Portuguesa para as Migrações e o Asilo (APMA) constitui mais um passo no processo de afirmação de uma política de imigração humanista e inclusiva. Reafirmamos, com esta iniciativa, que recusamos definir a imigração como um assunto de polícia. Os cidadãos estrangeiros que nos procuram passarão a tratar da sua documentação numa instituição administrativa, à semelhança do que acontece com os cidadãos portugueses.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.