Ousar mais democracia... condicionada

Willy Brandt foi eleito o primeiro chanceler social-democrata da República Federal Alemã em 21 de outubro de 1969, liderando uma coligação entre os sociais-democratas e os liberais. Inaugurou o seu mandato com uma poderosa mensagem política: queremos “ousar mais democracia” e “uma sociedade que ofereça mais liberdade e mais responsabilidade coletiva”. Para Brandt, a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisões do Governo e da sociedade representava uma componente essencial da vida democrática. Era profunda a convicção dos sociais-democratas de que a democracia alemã constituía, ainda, um processo inacabado e instável, existindo a necessidade de fortalecer a sociedade civil.

