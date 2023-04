Obrigado, Carolina Deslandes

Não, não vou falar da música da Carolina Deslandes, embora seja forçado a ouvir num redemoinho sem fim as canções desta jovem cantora. Quem é que me fecha nessa rigorosa dieta musical? As minhas filhas, claro. E é sobre isso que eu quero falar: Carolina Deslandes é um exemplo positivo, quase revolucionário, para as minhas filhas. Não, um artista não tem de ser um ativista, aliás, muitas vezes o artista-ativista torna-se chato e pouco criativo, porque se deixa aprisionar num modelo de respeitabilidade, o exato oposto do risco artístico. Mas, no caso da Deslandes, a sua consciência social acaba por entrar em tabus, acaba por desafiar dogmas e preconceitos de uma forma que é muito similar à nossa luta aqui em casa.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.