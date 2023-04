Não ser Ventura contra Ventura

A suspensão do líder espiritual de Ventura levou a uma torrente de acusações nas redes sociais. Acompanhámos a destruição moral de pessoas por conveniência política. As suspeitas não beliscam Ventura. Nada há, sequer, a apontar à sua reação. Não são apenas as convicções que distinguem Ventura das pessoas decentes. Também são os meios usados no combate político