Mais branca ainda

Em 1967, antes ainda do álbum de estreia, os Procol Harum lançaram uma canção nada óbvia, intitulada ‘A Whiter Shade of Pale’. Começa assim: “We skipped the light fandango/ Turned cartwheels ’cross the floor/ I was feeling kinda seasick/ The crowd called out for more”. Além da intensidade soul de Gary Brooker, do órgão Hammond de Matthew Fisher, ou do modelo barroco que lhes serviu de inspiração (Bach), o que me cativou quando, adolescente, ouvi a canção, foi também não entender as palavras, e descobrir que o letrista, Keith Reid, nem integrava a banda, embora estivesse presente nas gravações e nos concertos.

