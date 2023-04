Desigualdades na saúde

Há uma regra dourada que sobressai na vasta maioria dos estudos, textos ou trabalhos de investigação sobre a desigualdade: a conclusão é sempre que a desigualdade subiu. Isto não quer dizer que os estudos não sejam sérios ou que sejam enviesados. Antes, esta conclusão é a consequência natural de haver tantas dimensões em que somos diferentes, pelo que há sempre algumas de acordo com as quais estamos mais desiguais. A desigualdade entre pobres e ricos pode cair, mas a desigualdade entre funcionários públicos e trabalhadores privados aumenta; a desigualdade entre homens e mulheres pode decrescer, ao mesmo tempo que a desigualdade entre mais novos e mais velhos explode; a desigualdade entre Norte e Sul do país pode diminuir, enquanto a desigualdade entre meios urbanos e rurais aumenta. Por isso os textos sobre a desigualdade são úteis, não pelo sinal da mudança, mas antes pela medida que desta vez está a subir. Ela revela-nos a forma como o mundo está a mudar.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.