Balança desequilibrada

O que aconteceu para que no país com um dos parques públicos mais curtos da Europa, em que as duas principais cidades têm das maiores proporções de alojamento local (AL) no continente, em que se têm distribuído borlas fiscais para atrair quem compre ou arrende casas a preços inflacionados e em que a fé absoluta no mercado conduziu a uma catástrofe social e económica, este pacote da habitação tenha sido recebido pela direita como “comunista”? Dizem que o mercado perdeu a confiança perante o primeiro pestanejar do Estado. Uma confiança que a ausência de Estado tem alimentado sem que isso resulte em preços acessíveis.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.