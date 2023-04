A habitação de Mateus

Mateus, expulso de Lisboa por falta de dinheiro, dizia ganhar cerca de mil euros, o que nem achava assim tão pouco. É certo que, para o que se paga por aí, mil euros não é tão mau. É mesmo acima da média. Mas podemos pensar que o problema é justamente esse. Mateus valerá mais de mil euros? Penso que sim. Peguemos no que se paga à hora numa profissão quase indiferenciada – empregada doméstica. Em Lisboa anda entre oito e 10 euros a hora. Se trabalharem 35 horas por semana, horário que só existe na Administração Pública, terão um salário entre 1120 e 1400 euros, bastante acima do de Mateus. Será justo pagar a um estagiário de jornalismo, de advocacia, do que for, 750 euros? Não parece.