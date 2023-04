A época de caça às empresas

Estamos em plena época de caça às empresas. Na política, na rua ou nos media. Nada escapa. Do retalho ao sector financeiro, dos comerciantes aos industriais, dos produtores aos proprietá­rios. Há chumbo grosso contra as grandes superfícies, contra os bancos, contra os lucros, contra as margens, sejam elas brutas ou líquidas. É uma atividade há muito apreciada em Portugal, principalmente entre os políticos que odeiam empresas e empresários, abominam a riqueza e a iniciativa privada e, caso pudessem, caçavam tudo. O facto de não haver riqueza sem empresas é algo que não os comove.

