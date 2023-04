Sabem como é difícil educar uma rapariga nesta ditadura da magreza?

Volto à cena que me marcou bastante há uns meses. Estou numa loja de roupa com as minhas filhas, estamos à espera de provador. À minha frente está uma mãe com um ar desesperado, não está com ar de quem está só numa loja de roupa, parece que está num consultório médico à espera de uma análise ou de um diagnóstico. Lá dentro do provador, duas meninas não param de dizer que nada fica bem em tom de choro; já estão ali há imenso tempo.