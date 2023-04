O nutricionista Alexandre Pais

Farta de se olhar ao espelho e não gostar do que vê? Cansada de dietas ineficazes das quais desiste após poucas semanas? Já tentou de tudo e continua sem alcançar o corpo que os espectadores septuagenários do seu programa da manhã gostariam de ver? Nada tema! O antigo diretor do “Record” Alexandre Pais tem uma solução para si! Basta que apareça na televisão na sua forma física atual, que o reputado nutricionista escreverá uma crónica a chamar-lhe “robusta” e você será invadida de uma súbita mas inquebrantável motivação para se tornar numa versão mais magra da Kate Moss. Se ligar agora para este número, receberá ainda um livro assinado pelo próprio Alexandre Pais, em que ele explica que tipo de vestidos deve usar para esconder esses braços balofos. Não perca tempo, gordita! Está na altura de receber conselhos de vida de um indivíduo que dirigiu o “24 Horas”.

Há cinco anos, o jornalista Alexandre Pais despedia-se dos leitores da sua coluna na “Sábado”, garantindo que não ia continuar a assinar textos na imprensa durante muito mais tempo, sob pena de “começar a escrever pataratices”. Ainda estamos a analisar se Alexandre Pais é competente como nutricionista, mas é inegavelmente um excelente profeta. É que a crónica em que censura a apresentadora Maria Botelho Moniz por “não aproveitar a maior oportunidade da sua vida para tratar da sua imagem (...) robusta, com tendência a aumentar de peso” e em que recrimina Cristina Ferreira por mostrar “os braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio” é uma fatídica consequência de Alexandre não ter ouvido os seus próprios conselhos. Fundador de uma revista cor-de-rosa, Alexandre Pais já engordou a carteira por causa de mulheres que aparecem nas revistas. Agora, quer que as socialites sejam socialight.

O entretenimento é um meio ingrato: a televisão engorda; escrever sobre televisão embrutece. Ressentido por não ser convidado para apresentar um programa de mexericos, Alexandre Pais criou o seu próprio: o Passadeira Vermelha do Solinca. Inconformado com o facto de os comentadores do social abordarem apenas os tecidos dos vestidos, Alexandre Pais dedica-se à análise de tecidos adiposos. Dominado pela ânsia de passar o dia defronte de um objecto rectangular onde passam pessoas pouco atraentes, optou incautamente pela televisão em vez do espelho. Agora que Alexandre Pais divulgou o seu parecer sobre como é que uma mulher se deve apresentar, espero que as portuguesas não desperdicem a sua sapiência. Vá, meninas: toca a alimentarem-se apenas de sopa miso por causa da coluna de um misógino sopeiro.

O programa de fim de tarde com melhores audiências das últimas décadas, “O Preço Certo”, é apresentado por um homem com excesso de peso. Não consta que Alexandre Pais tenha escrito um texto a criticar Fernando Mendes por não exortar os participantes do seu programa a trazerem-lhe saladas de pepino em vez de alheiras. A apresentadora de day time TV que mais sucesso teve neste século, Oprah Winfrey, já chegou a pesar mais de cem quilos, mas para o cronista do “Correio da Manhã” uma mulher só pode estar a cargo de um programa da manhã se tiver o corpo de uma consumidora de crack. Se a preocupação do nutricionista Alexandre Pais é a alimentação equilibrada dos portugueses, julgo que pode estar descansado. A página de jornal onde escreve não serve nem para embrulhar arroz, pelo que não há risco de ter promovido acidentalmente o consumo excessivo de hidratos.