As Causas. Perversidade e manhosice

Agora, finalmente, e como se diz nos casinos, “les jeux sont faits”, ou seja, o “Pacote da Habitação” está pronto para decisão.

Infelizmente para a economia portuguesa e para quem no futuro precise de casas para arrendar, o Pacote ficou substancialmente na mesma no que tem de mais criticável.

Era o que eu previa, pois se trata de uma estratégia política e não da solução para problemas.

Vamos então dissecar alguns dos aspetos mais relevantes, que revelam habilidade, perversidade e manhosice de António Costa.

OBETIVAMENTE DESONESTO, POLITICAMENTE EFICAZ

A primeira conclusão é que se reforçou a confirmação de que estamos perante uma manobra política de António Costa, feita intencionalmente (outros dirão que com dolo).

É óbvio que nenhuns efeitos vão ter até 2026 as medidas sobre casas devolutas, arrendamento coercivo, redução do alojamento local, Parque Escolar (!) a fazer construção habitacional, IRHU (!) a gerir arrendamento habitacional disperso.

Ou seja, nada vai melhorar daí quanto ao acesso a habitação de quem não tem dinheiro para pagar.

Eu falara de “aldeias Potemkin”, “cortinas de fumo”, “pacote para enganar o pagode”, outros disseram coisas semelhantes, e o comentador Marcelo crismou o Pacote de “leis cartaz”.

No fundo, do que se trata é apenas de uma arma de arremesso político: de forma quase cândida de tão perversa, o Primeiro-Ministro disse – creio que na SIC – que ele dá prioridade aos que precisam de habitação e outros (leia-se os partidos e autarcas de Direita) ao alojamento local e aos especuladores das casas devolutas. Como disse de Carlos Moedas, “o presidente da Câmara acha que a prioridade das prioridades é a AL. Para o Governo são as famílias”.

Isto é objetivamente politicamente desonesto, mas é politicamente eficaz nos grandes meios urbanos onde se decidem eleições.

ANTÓNIO SALAZAR COSTA

Em segundo lugar, o Governo optou por uma estratégia de expropriações, ainda que o negue, e isso nada tem de comunismo, ainda que haja quem o afirme.

É que há duas coisas que vão mesmo acontecer e, por isso, não são apenas “cortinas de fumo” ou “leis cartaz”, mesmo que sejam manobras políticas como as outras.

Estou a falar da dupla tributação do alojamento local (como um novo imposto de 20%, aparentemente sobre o património e não sobre o rendimento) e do limite a 2% (ou 15%, se houver obras) do aumento dos arrendamentos habitacionais, mesmo que sejam novos e mesmo que as obras custem mais de 15% sobre o valor das rendas anteriores.

Nada disto é comunismo, como o Dr. Salazar poderia explicar: ele não inventou os congelamentos, mas desde 1948 em diante passou a ser proibido aumentar rendas em Lisboa e Porto.

Apesar da fraquíssima inflação nesses tempos, isso fez perder até 1969 cerca de 75% a 80% do valor das rendas, comparado com o que seriam com a mera atualização com base na inflação.

Do que se trata com estas medidas e outras (como a renda a pagar no arrendamento forçoso) é da expropriação de parte do rendimento de frações habitacionais ou do valor de atividades empresariais no caso do AL.

Vivemos num Estado de Direito, ao contrário do tempo de Salazar. As expropriações são admissíveis, mas podem ser ilegais se não forem compensadas de acordo com um standard, que aliás nem é controverso no direito internacional.

Esse standard, de “compensação justa”, é definido pelo “fair market value”, o que exige que o pagamento seja “prompt, adecuate and efective”: que se defina o valor de mercado do ativo expropriado e que ele seja pago “de imediato e de modo adequado e efetivo”.

O que está a ser feito pelo Governo, não é comunismo, mas é ilegal. Nenhum tribunal internacional teria dúvidas e foi por isso que após as nacionalizações de 1975 o Estado Português não aderiu logo a convenções internacionais de proteção de investimentos para não ter de pagar uma justa compensação.

Mas, ainda que fosse verdade, como refere António Costa, que se trate de “arrendar a valor de mercado uma casa vazia”, sempre seria uma expropriação pois é feita sem acordo prévio.

Até admito que a situação demonstre a existência de interesse público para se expropriar, mas como surge agora na proposta de lei a solução é manifestamente ilegal.

Mas além de ilegal, terá um efeito económico idêntico ao do congelamento de rendas do salazarismo: a fuga do investimento privado da habitação, a degradação do parque habitacional, a injusta proteção de inquilinos tantas vezes mais ricos que os senhorios.

E já se sente: como revelou Marques Mendes no passado domingo, a disponibilidade para arrendamento habitacional tombou fortemente a partir do anúncio das medidas em fevereiro.

A MANHOSICE DO PODER DADO ÀS AUTARQUIAS

Em terceiro lugar o Pacote Habitação é totalmente contraditório consigo mesmo, o que só é explicável por ser uma arma de arremesso contra as grandes autarquias que o PS não controla e para ser usado nas eleições autárquicas do Outono de 2025.

Por exemplo, como se compreende que se aplique o arrendamento forçoso a frações habitacionais e não a moradias? Ou que as medidas contra o alojamento local se apliquem se o imóvel estiver todo em frações de alojamento local e não se for numa moradia? Ou que as licenças se mantenham depois de 2030 para quem se financiou com empréstimos e não para quem arriscou poupanças suas ou de familiares?

Veja-se também o mapa onde a branco surgem os concelhos em que o alojamento local terá penalizações.

É óbvio que em grande parte dos “municípios brancos” não há excesso de alojamento local, os quais são aí instrumentos ainda mais importantes de atração turística, até por haver poucos hotéis.