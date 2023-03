Duelo: concorda com subida de juros pelo Banco Central Europeu?

SIM O momento da tomada de decisão do BCE no âmbito da política monetária, na reunião de março de 2023, foi particularmente complexo atendendo aos acontecimentos muito recentes no sector financeiro nos EUA e Europa (SVB e Credit Suisse), e aos sinais de alguma instabilidade nos mercados financeiros internacionais. Todavia, a decisão terá sido a mais acertada embora, tal como o comunicado da autoridade refere bem como as declarações da presidente Lagarde, a postura do BCE no futuro próximo tenha de se alterar face ao que se antecipava antes destes acontecimentos.

De facto, se olharmos para o lado real da economia, os sinais justificam movimentos adicionais de aumento dos juros na zona euro. Os indicadores de atividade sugerem uma dinâmica melhor que o esperado há alguns meses atrás, por exemplo os índices PMI da região e das principais economias europeias regressaram acima da fasquia 50 (apontando para expansão) de forma mais firme em fevereiro. Os indicadores de sentimento refletem também reforço da confiança, ainda que moderado, transversal a consumidores e empresas dos diversos sectores, depois dos mínimos recentes registados em outubro/novembro. Tudo ponderado, e com a informação disponível até agora, tudo sugere que a economia da UEM registe expansão ligeira da atividade económica nos primeiros três meses do ano, ao contrário do que se temia. Nesta linha, as previsões dos diversos analistas têm vindo a ser melhoradas.