Um Borat para Israel

Vale a pena voltar ao tema de Israel e a Sacha Baron Cohen, conhecido ator e humorista que interpreta na série “The Spy” o mais famoso espião da Mossad. A personagem mais famosa de Baron Cohen é o Borat, caricatura que Cohen utiliza para desconstruir e gozar com o antissemitismo. Mas agora talvez seja o momento para a criação de um Borat que goze com Israel e com o crescente radicalismo israelita simbolizado por Netanyahu.