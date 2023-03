Sinais exteriores de riqueza vocabular

Uma das formas mais baratas de causar uma boa impressão nos outros é através das palavras. Um carro vistoso, um anel espampanante, um relógio de marca — tudo isso custa dinheiro. Mas as palavras são de graça. Mesmo as palavras caras, curiosamente. O fenómeno é muito evidente na televisão. Receando que o futebol seja um assunto demasiado corriqueiro, os comentadores desportivos têm especial cuidado com o que dizem. Por exemplo, é muito raro alguém chutar, no comentário desportivo. Na maior parte das vezes, os jogadores rematam, às vezes até chegam a pontapear o esférico — mas quase nunca chutam. Talvez se considere que um jogo em que se chuta não mereça atenção e comentário. Mas os esféricos pontapeados requerem, evidentemente, análise cuidada. A ideia de haver dois jogadores, em determinado sítio do campo, a correrem de um lado para o outro atrás da bola, é bastante mais corriqueira do que a circunstância de existir um duplo pivô que bascula à frente da linha defensiva, consoante o jogo interior ou exterior do adversário, no primeiro terço do terreno. Embora a realidade descrita seja exactamente a mesma em ambos os casos, a primeira formulação está ao alcance de toda a gente, ao passo que a segunda denota que estamos perante um comentador certificado.

