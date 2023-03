Requiem pelos cafés

Devido à morte do comendador Nabeiro falou-se muito da bebida café e até das nossas particularidades como portugueses no que toca ao consumo de cafeína. Não vou aqui discutir qual é a bebida — além da água — que mais se bebe no planeta. Sim, há um beef em relação ao tema. E é provável que seja o chá. Tal deve-se ao facto de a China e a Índia serem chazeiras, e só aí vai quase metade da população do planeta. Mas há uma parte — talvez a mais fascinante — que não foi homenageada (não tinha de ser) nestes dias: não de onde vem ou quem bebe, mas onde se bebe café. O que em Portugal, para criar alguma confusão neste texto, também se chama café, o local onde há umas mesas e se pode pedir uma bica (ou qualquer outro regionalismo) e ler um jornal ou juntar uns amigos à conversa; e onde — lembro-me bem — podíamos estar longas tardes sentados sem dizer/fazer grande coisa — extensos períodos de silêncio prostrado, conceito impossível de explicar hoje.

