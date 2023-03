“Rap on Trial”

Em 1988, os Niggaz Wit Attitudes, mais conhecidos como N.W.A., saíram diretos de Compton, um subúrbio de Los Angeles, a gritar “Fuck tha Police”. Tinha acabado de nascer o gangsta rap, que respondia à letra à brutalidade policial, entre gangues, tiros, sexo e palavrões. As forças da ordem não apreciaram e o FBI chegou a mandar-lhes uma carta de protesto. Com o sucesso do estilo musical, as autoridades mudaram de estratégia. Em vez de tentar que se calassem, deixaram os rappers falar à vontade e recuperaram as suas palavras para os condenar em tribunal. Young Thug é o último a ouvir um juiz recitar os seus êxitos musicais a seguir a cada delito que lhe é imputado. A acusação aproveitou para dar um conselho jurídico à população: em Atlanta, quem usar um beat para contar um crime acaba no banco dos réus.

