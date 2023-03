A experiência teológica é incomum. Não digo “experiência” no sentido místico, mas no metafísico. Os cristãos que conheço, na sua grande maioria, nasceram assim, foram educados assim, acreditam “porque sim”, subscrevem mais ou menos uma ética, e beneficiam do acesso a uma ordem e a um significado.

Vem isto a propósito de um panfleto da colecção “Tracts”, da Gallimard, livrinhos de umas dezenas de páginas, agrafados. Inaugurada em tempos de pandemia, a “Tracts” publica pequenas intervenções de escritores e intelectuais sobre assuntos “de actualidade”, tendo editado, entre outros, textos de Régis Debray, Barbara Stiegler, Erri De Luca, Olivier Assayas ou Alain Badiou. O número 41 da colecção, assinado pelo romancista e crítico literário Pierre Jourde, tem um título auto-explicativo: “Croire en Dieu, porquoi?”.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.