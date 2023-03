Os preços vão mesmo baixar com IVA zero?

Durante meses ouvimos António Costa e Fernando Medina a afastar descidas de IVA. Na alimentação, nomeadamente. O caso espanhol servia de mau exemplo — ainda que haja estudos a dizer o contrário (ver pág. 9). Costa não o referiu, mas, bem mais perto, temos outro péssimo exemplo de dinheiro deitado à rua com a descida do IVA da restauração em 2016: os preços subiram, o Estado perdeu milhões de euros em receita fiscal e apenas os restaurantes beneficiaram. Entretanto, não se sabe bem porquê, tudo se alterou, e eis que o IVA zero chega aos bens alimentares. O que mudou? Na visão do Governo sobre a ineficácia da medida, desconhecemos. Mudou, isso sim, o contexto económico e político. A inflação foi de 7,8% em 2022 e, tudo indica, poderá ficar perto de 6% este ano. Não fazer nada torna-se difícil e a contestação nas ruas está aí para o lembrar. Mais ainda depois de sabermos que o défice ficou bem abaixo da meta do Governo. Era preciso recuperar a iniciativa política, e ela está aí, mesmo que com medidas que sejam a negação dos princípios enunciados durante meses.

