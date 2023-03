O macho baixou as orelhas

É um café, ou melhor, uma pastelaria, expressão antiga, que tem a versão nortenha de confeitaria. Tanto faz. É um local onde se bebe um bom café, cada vez mais difícil, fora de casa, e se comem uns excelentes bolos. Vai lá tudo. Novos e velhos, portugueses e estrangeiros. Há quem prefira ficar ao balcão e quem goste de se sentar nas mesas. O balcão é uma espécie de periscópio, de onde se alcança toda a superfície da loja, se nos colocarmos a 45 graus face à bancada. A vista não se pode dizer que seja deslumbrante, mas permite uma observação privilegiada sobre todos os clientes. Ao fim de muitos anos há uma espécie de cumplicidade entre os clientes mais antigos e alguns dos empregados, aliás, cheios de sentido de humor. Há cromos que lá vão diariamente, alguns vestidos a rigor, como se fossem para uma festa noturna. Há casais, alguns já reformados, outros no ativo, que têm sempre o mesmo horário, a quem já se diz bom dia com um ar familiar, de quem se conhece de casa. E há os e as “turistas”, desconhecidos, que mal entram, são logo rastreados.

