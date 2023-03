O casalinho Marcelo Costa

Tenho a impressão de que não foi bem isto que os nossos constitucionalistas e pais fundadores da democracia dos cravos pensaram, quando decidiram inventar o sistema semipresidencialista. Em Portugal, como nunca temos bem a certeza do que é melhor para nós, se uma coisa se outra, se carne se peixe, e na nossa moderadíssima rejeição do confronto, ficamos pelo semi. Semi isto, semi aquilo, o melhor de dois mundos. E depois logo se vê, vamos pensar nisso. Vai morrer longe. Nesta linha de pensamento sincrético e eclético, o croissant com leitão é uma das nossas melhores invenções no território do dois em um. Talvez só batido pelo pastel de bacalhau, chamado bolo de bacalhau desde a vigência do acordo brasileiro, com queijo da serra.

