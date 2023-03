Empresas e Direitos Humanos

Na Índia, as grandes empresas devem aplicar pelo menos 2% da média dos seus lucros líquidos obtidos nos três exercícios anteriores em projetos destinados a erradicar a fome extrema e a pobreza, a promover a educação e a combater as doenças, o que as torna atores essenciais na promoção e garantia destes direitos sociais. Este modelo é uma base interessante de reflexão agora que, precisamente, o projeto de revisão constitucional do PS visa consagrar a responsabilidade social dos agentes económicos como elemento do exercício da liberdade de iniciativa económica privada