E se for teimosa?

No dia 22 de março, Mário Centeno infletiu um pouco o seu discurso e disse-nos que a inflação “ainda é demasiado alta” e “já pouco temporária”. Na semana anterior, a primeira frase do discurso de Christine Lagarde, quando anunciou nova subida das taxas de juro, foi: “Inflation is projected to remain too high for too long.” É verdade que Lagarde continuou o discurso prevendo uma taxa de inflação de 2,9% para 2024. Mas, até pelo lamentável registo de previsões do Banco Central Europeu, está na altura de nos perguntarmos sobre o que acontecerá se a inflação teimar em não descer.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.