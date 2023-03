Como se sente uma pessoa que não vê TV há 20 anos?

No início do milénio, o cineasta independente Morgan Spurlock protagonizou um documentário com a experiência de ter comido apenas em restaurantes McDonald’s durante 30 dias. No meu caso, são mais de duas décadas sem ver televisão. O último aparelho que tive em casa, com 20 kgs e tecnologia de tubos, foi comprado em Gotemburgo para poder aprender sueco enquanto via o telejornal da SVT e filmes legendados. Foi no início dos anos 2000. Anos mais tarde, já noutro país, o meu filho teve uma pequena TV para onde se escapava sozinho de vez em quando para ver desenhos animados. Não foi uma experiência que ele perpetuou, ao crescer. A minha família não vê TV.