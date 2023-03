Como atrofiar um país com papas e bolos

Suponho que não haverá alma alguma entre nós que não sinta os sucessivos episódios do NRP Mondego como uma metáfora das dificuldades do país e da fanfarronice com que são tantas vezes tratadas. Nem mesmo a mais sinistra das conspirações — e já tivemos algumas insinuações sobre essas forças maléficas — conseguiria conjugar uma novela tão sumarenta, em que há um navio degradado, uma tripulação cansada, um almirante que entende que lhe basta alguma notoriedade televisiva para que o país clame por ele como salvador e que afirma, logo a que jornal, que todo o assunto é uma nervoseira com a sua popularidade, fazendo um garboso discurso para as televisões, que depois declara ser um corretivo interno à Marinha, tudo terminando na apoteose de uma viagem de um par de milhas e um rebocador — um rebocador! — a ter que carregar o navio de volta ao porto. Isto foi assim pela triste razão de que é assim.

