Acordo de cavalheiros: dá cá que logo se vê se dou

Imaginem que Cláudia Azevedo ou Pedro Soares dos Santos assinavam um contrato com os produtores em que se comprometiam a reduzir-lhes um determinado encargo e em contrapartida estes baixavam os preços. Mas esse compromisso não tinha metas ou consequências. Um acordo de cavalheiros onde só um dos lados realmente estaria obrigado a cumprir a sua parte. Foi o que o primeiro-ministro assinou com as distribuidoras