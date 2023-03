24. Palavra da semana: imposto

A notícia de que o Governo se preparava para abolir – parcial e temporariamente – a taxa de IVA comoveu alguns sectores da sociedade portuguesa. E a mim também. Os impostos e taxas, grandes ou pequenos, necessários ou mirabolantes, são muitas vezes o único vestígio da presença do Estado nas nossas vidas. Afeiçoamo-nos a eles como ao obrigatório telefonema de um familiar distante no dia do nosso aniversário: se ele nos liga não lhe damos muita importância, mas quando se esquece não lhe perdoamos a falha.

Quando um imposto desaparece, mesmo que por pouco tempo, é como se o abraço do Estado que nos envolve – e quase nos sufoca, mas há mães assim, que gostam de abraçar os filhinhos com muita força – afrouxasse e nos deixasse na dúvida filial: será que ainda gosta de mim?