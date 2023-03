O que Ventura poderia aprender com os ismaelitas

Acreditem ou não, tinha fechado e estava pronto para publicar um texto a defender André Ventura. Ou melhor: a criticar os que, nas redes sociais, resolveram aproveitar a suspensão do seu líder espiritual não só para um julgamento sumário, como para envolverem o líder do Chega num caso que em nada lhe diz respeito e a que ele até reagiu bem. Não mudei de opinião, mas não o consigo publicar. Não depois do que aconteceu ontem. Ventura faz-nos o recorrente favor de mostrar do que é capaz.