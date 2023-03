O fim do socialismo

O título aparentemente chocante deste texto remete-nos para algo como “depois de Deus” ou “a morte da ideologia” ou, ainda, “para além do humano”.

Mas não, não estamos perante mais um anúncio do Apocalipse. É apenas o socialismo, enquanto narrativa utópica de uma sociedade radicalmente igualitária, que, por falta de sentido, tem os seus dias contados.

Isto é, temos de aceitar que não foi só o comunismo histórico que morreu, confirmando-se, entre nós, esse fim, no definhamento das suas clássicas projeções partidárias: o Partido Comunista, na versão estalinista, e o Bloco de Esquerda, na versão trotskista.

Também o socialismo é, cada vez mais, uma forma antiga que se manteve depois do comunismo, do nazismo e do fascismo, como versão mais suave, mas sempre profundamente iliberal, não pluralista, da ideia de democracia.

E não adianta dizer que o nosso socialismo é diferente, é democrático, pois o problema do socialismo nunca foi com a democracia, com a igualdade, mas sim com a liberdade e a diferença. E não sobra nada? Sim, sobra o ativismo pretensamente emancipatório, pós- marxista, alicerçado no mesmo ressentimento de sempre. Correndo-se o risco de, na sua atual deriva radical e autoritária, o próprio Partido Socialista atravessar uma fase de regressão e ocupar esse espaço do nosso anquilosado sistema partidário, qual último farol na defesa dos novos oprimidos.

É que os tempos mudaram e a justificação para manter a palavra socialista na designação deste partido, afirmando-o como uma alternativa moderada ao velho comunismo, garantindo uma transição suave entre o regime autoritário do Estado Novo e o novo regime saído de abril de 1974, deixou de fazer sentido. Não é por acaso que, se bem me recordo, apenas existem na Europa dois partidos, com algum significado e peso eleitoral, que se continuam a designar de socialistas: Portugal e Espanha.

Ou seja, ser socialista, hoje, ainda que numa qualquer versão pretensamente não radical, é, cada vez mais, sinónimo de inimigo da liberdade de escolha e de claro reacionarismo face às mudanças de que o país precisa para aumentar a sua prosperidade e, consequentemente, o bem-estar dos portugueses. Um país que deixe de ter os salários mais baixos e os impostos e os preços mais altos da Europa. Um país desenvolvido, sustentável e com oportunidades para todos.

Para alguns, é certo, estamos apenas perante o fim das utopias. Mas isso não é mau, quando sabemos que nunca sabemos como estas acabam e, quando o sabemos, concluímos que o grande objetivo de todas elas é eliminarem as pessoas concretas, vivendo de uma ilusão sobre a própria realidade. Confirmando-se a ideia de que a utopia de um homem é sempre a distopia de outro, dada a sua natural diversidade, respetivos desejos, ambições e circunstâncias de vida.

Lembremo-nos do Holocausto, do Holodomor, do Gulag ou da Revolução Cultural, apenas para citar apenas alguns dos horrores da nossa história, cometidos em nome da utopia socialista.

Mas porquê então persistir no socialismo, quando, afinal, o que faz uma sociedade é apenas um conjunto vasto de indivíduos ligados pela empatia ou simpatia que garanta o equilíbrio e a ponderação entre as suas diversas preferências, hábitos, aptidões e valores?

Porquê persistir no socialismo quando é no indivíduo e na sua relação com o mundo que se encontra o cimento, o chão comum, de qualquer sociedade politicamente organizada que salvaguarde a liberdade e a responsabilidade pessoal?

Porquê persistir no socialismo quando sabemos que o interesse coletivo não passa de uma ficção heurística, de uma fórmula regulatória para acomodar esse confronto? Interesse coletivo que não se deve substituir aos direitos do indivíduo ou pisar arbitrariamente o seu interesse próprio, a sua dignidade, o seu carácter único como ser humano.

É, pois, esta assunção que nos leva a considerar que o socialismo deixou, histórica, intelectual e praticamente de ter sentido, quer como modelo político para a gestão da coisa pública quer enquanto sentimento moral ou momento ético. Aqui, aliás, o seu espaço continua, tal como quando surgiu e se disseminou no século XIX, a ser convenientemente preenchido pela ação emergente das diversas religiões.

Quando sabemos que as grandes mudanças, aquelas que fazem a diferença na vida das nações e dos povos, mais do que na violência ou na força da sua materialidade, ocorrem nas ideias, nas crenças e nos hábitos dos seres humanos.

Então é tempo de anunciar o fim do socialismo. Até porque, e citando o grande poeta alemão, Hölderlin, em “Hyperion”, “não sabe quanto peca aquele que quer fazer do Estado uma escola de moral. Sempre que o homem quis fazer dele o seu céu, fez do Estado o seu inferno”.