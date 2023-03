Deixem os gordos em paz

Quando dizemos que um corpo grande é feio ou imoral per se, estamos a moralizar a biologia. A morfologia de uma pessoa não é boa nem má, é o que é. É como a cor da pele ou a orientação sexual. Portanto, quando dizemos que a natureza voluptuosa de uma pessoa é má ou feia, estamos mesmo a entrar no mal mais profundo, porque estamos a atacar a algo que não pode ser mudado, algo que está para lá do livre arbítrio