As Causas. Jardim à beira mar plantado

O que se está a passar em França tem tudo a ver com o assalto ao Capitólio há 3 anos, pelos mais extremistas dos apoiantes de Trump, e com o assalto ao Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal em Brasília, pelos mais extremistas dos apoiantes de Bolsonaro.

Na frente doméstica – como se vê por esta fotografia na República Dominicana – tudo é mais calmo. Vivemos o drama de arrufos de namorados, que desaparecem como nevoeiro matinal com a chegada do sol quente.

Será assim, talvez. A não ser que os moderados deixem de pensar que têm de procurar consensos com os radicais, que a negociação depois de aprovação de leis tem de continuar a ser feita com eles. Veremos se Macron é capaz de ser líder e se a sociedade francesa é capaz de perceber os riscos que está a correr.

E sei que os radicais de direita se sentirão insultados por os misturar com a extrema-esquerda francesa e os radicais de esquerda por os misturar com a extrema-direita norte-americana e brasileira.

Também é simbólico que Mélenchon (o líder da esquerda radical, que comanda uma coligação que é a 2ª força política francesa) tenha dito que “arderem quatro ou cinco caixotes de lixo não é nada comparado com o que já vimos no passado ", esquecendo o que se passou por toda a França nos últimos dias e quase que pedindo mais...

Há dias a mensagem que passava era que o idílio entre Costa e Marcelo tinha acabado e a brutalidade da reação do Primeiro-Ministro na Assembleia da República não parecia deixar dúvidas.

Mas isso é esquecer que o líder socialista se tornou no maior especialista vivo em “marcelologia” e sabe como dar a volta a Marcelo, é não ter presente que Marcelo foge aos confrontos por saber que isso reduz a sua popularidade, e também que por baixo da espuma dos dias ambos querem conviver até 2026 (como curiosamente Marcelo veio dizer explicitamente depois do arrufo).

Quem olha para esses jogos florais e conclui que daí vai decorrer uma crise política ou que a estratégia de Marcelo mudou, é melhor esperar sentado.

Do que se trata é de uma hábil gestão dos dois lados, que obriga de vez em quando a criar a ilusão de enfrentamento, que não é mais do que o desejo de libertar alguma pressão, criar alguma ilusão, enganar mais alguns incautos de um ou do outro lado do espectro político.

Mas não deixa de ser curiosa a conferência de imprensa conjunta que fizeram, com o pretexto da Cimeira, mas para falar da tensão doméstica.