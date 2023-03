Inflação: a resposta está nos salários

Estou curioso para saber como o Governo conseguirá garantir que a descida do IVA nos produtos essenciais tenha um efeito diferente do que teve em Espanha, onde os preços não só não desceram como, recentemente, tiveram um novo aumento acentuado, engolindo as perdas do Estado. Ou diferente do efeito que tiveram as descidas do IVA na restauração ou do ISP nos combustíveis. Quando os dogmas são os da ideologia da moda, a negação prática da sua eficácia parece ser indiferente.