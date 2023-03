Revolta na “Bounty”

Todos os que temem ver as armas ao serviço do caos e que sabem que o facto de a democracia ter sido entregue aos portugueses pelas mãos de militares é quase uma anomalia histórica não podem deixar de repudiar um ato de indisciplina que não tenha como razão a defesa indiscutível da normalidade constitucional. Tolerar o que se passou no “NRP Mondego” seria tolerar a interrupção da cadeia hierárquica. Não é apenas a eficácia militar que está em causa, mas a democracia. O topo da hie­rarquia é o poder político, civil e eleito, a quem os militares devem obediência. Se rompemos a cadeia de comando acabamos como os brasileiros, temendo que as armas queiram pôr a democracia na ordem. Quando o Presidente se põe a debater o financiamento das Forças Armadas, mostrando que é incapaz de gerir silêncios, e o Ministério das Finanças liberta dinheiro uns dias depois deste episódio, mostrando que governa ao sabor das manchetes, transmitem incentivos à indisciplina.

