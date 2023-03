Os consensos são coisas do passado

A História será a forma mais elegante de mentir. Não sei se foi John Adams, um dos pais fundadores dos EUA, que disse isto, mas algo de parecido terá dito quando lhe mostraram o quadro que celebra os 50 anos da Declaração de Independência do país. Já com 90 anos, confessou ao pintor John Trumbull que nada daquela cena (nesta página) se passou assim. Estava-se em guerra com os britânicos e terá dito Adams (segundo Presidente dos EUA, depois de Washington, de quem foi vice-presidente) que cada um dos representantes dos 12 Estados que então formaram o país assinou à medida que foi passando por Filadélfia. Nunca estiveram todos juntos, em harmonia, ao contrário do que pretenderia a imagem, ainda hoje um ícone americano que circula estampada no verso das notas de dois dólares.

