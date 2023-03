O meu Rui Nabeiro

Já com o móvel às costas, perguntei pelo elevador. “Ainda não puseram, puto! Tem cuidado com o poço!”, foi a resposta. Lá subi então as escadas com o móvel às costas até ao sexto ou sétimo andar de uma torre algures em Mem Martins ou na Amadora. Desci e voltei a subir várias vezes, porque íamos montar todas as cozinhas daquela torre, usando para o efeito o berbequim, a torna, o tico-tico e a aparafusadora. A única ferramenta que eu podia usar era a aparafusadora, mas a minha favorita era a torna: parecia a metralhadora que a Sigourney Weaver usa no “Aliens”.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.