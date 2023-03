O burro do andaluz

Conta-se que um espanhol vendeu um burro a um português com o argumento de que o burro podia viver sem comer. Bastaria ir espaçando o prazo entre refeições até deixar de comer. Mas quando o burro já estava treinado morreu.

Os portugueses estão angustiados com a subida generalizada dos preços, em especial os da alimentação. Das várias componentes do cabaz que o INE usa para medir a inflação, a que mais subiu nos últimos 12 meses foi a classe alimentar: +21,5% desde fevereiro de 2022! Ainda por cima, esta classe é a que mais peso tem no cabaz: 22%.