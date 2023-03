De fogo em fogo

Hoje (quarta-feira de manhã) há dois fogos ativos nos mercados financeiros. É importante referir a data e hora porque, nos fogos, pode mudar muito no espaço das 48 horas até este texto ser publicado. Por sua vez, os dois fogos resultam das acendalhas dos fogos da semana passada, com a implosão do Credit Suisse na Suíça e do Silicon Valley Bank (SVB) nos EUA. Interessante, tal como na semana passada, os dois fogos são diferentes, quer nas causas, quer nas previsíveis consequências.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.