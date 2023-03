Corte de cabelo à moda da Suíça

Foi em outubro de 2010 que Angela Merkel e Nicolas Sarkozy se encontraram para uma cimeira na costa francesa. Deuville ficou gravado na história da crise financeira depois de a dupla ter acordado que futuros resgates — da Grécia, nomeadamente — implicariam sempre o envolvimento do sector privado (PSI na sigla em inglês). Um eufemismo para dizer que os credores privados teriam de perder dinheiro. Os mercados ficaram ainda mais nervosos: no mês seguinte seria resgatada a Irlanda e Portugal cairia em abril de 2011. O corte de cabelo acabou por ser aplicado no segundo resgate grego em 2012. O PSI e a cláusula de não bailout, declarada pelos políticos europeus logo no início da crise, criaram o caldo perfeito para a crise das dívidas, para a sua duração e, acima de tudo, para a sua propagação.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.