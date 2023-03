Boas intenções não chegam para o SNS

Lacerda Sales, num artigo de opinião publicado a 24 de fevereiro, começa por se admirar pelo agravamento da situação atual do SNS. Esteve certamente distraído, até há seis meses, quando abandonou o Governo. Depois, resolve colocar questões que todos nos colocamos há muito. Soluções, é que nada.

Faz diagnósticos de situação que estão esgotados baseados em verdades generalistas e incontestáveis, mas com repercussão prática nula. Fala de negociações sindicais, incluindo temáticas de reestruturação de carreiras e de concursos de progressão, mas fez parte de uma equipa ministerial cuja liderança nunca esteve disponível para estar presente nas reuniões com os sindicatos do sector.