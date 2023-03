A justiça e a democracia

A nossa democracia está cada vez mais dominada por múltiplos casos de suspeitas de corrupção envolvendo altos responsáveis públicos. “Estes processos, pela sua natureza e impacto político, deviam ser conduzidos com particular atenção e celeridade pela justiça. Os cidadãos têm direito a conhecer com rapidez se a autoridade política a quem confiaram o seu voto esteve envolvida nalgum caso de corrupção. No entanto, pouco se tem feito para tornar estes processos mais eficazes. O Ministério Público demora imenso tempo na formulação da acusação. E quando esta tem lugar, o poder judicial parece não ter a capacidade de decidir em tempo útil e de forma eficaz estes processos complexos.” Estas frases não são minhas, nem são sobre Portugal. Lias num jornal peruano, são da autoria do jornalista Rodrigo Cruz do “El Comercio” e são relativas às inúmeras investigações e processos judiciais que envolvem vários responsáveis políticos peruanos. No entanto, podiam facilmente ser sobre Portugal.

