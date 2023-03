A causa das coisas

Em “Os Espíritos de Inisherin”, um homem corta relações com um amigo por coisa nenhuma, porque se cansou dele. Tenho ouvido pessoas que viram o filme a perguntar, melancolicamente, “porque é que ninguém fala disto?”. Não é verdade que ninguém fale. Há uma nobre tradição de meditações sobre ex-amigos, falsos amigos ou amigos interesseiros, uma tradição que vem dos moralistas franceses seiscentistas, quase todos cortesãos. Há, digo o que me vem de imediato à cabeça, a autobiografia do jornalista Norman Podhoretz, “Ex-Friends”, onde ele conta como se zangou com Allen Ginsberg, os Trilling, Lillian Hellman, Hannah Arendt e Norman Mailer. Ou um episódio de “Seinfeld”, intitulado “Male Unbonding”, sobre a melhor maneira de dizer a um amigo que já não somos amigos. E ainda que nesses casos, excepto talvez no último, as amizades acabem por determinada razão e não por razão nenhuma, lembro-me de cinquenta boas razões para acabar uma amizade, ou, ao menos, amizades dessas como temos umas cinquenta.

