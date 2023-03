Na galeria Appleton Square, um projecto anuncia-se para breve em torno do tema da Solidão. Na apresentação deste projecto, composto por debates, cursos, etc., relembra-se o Ministério da Solidão criado em 2018 no Reino Unido e a frase do cirurgião americano Vivek H. Murthy, que em 2017 “declarou haver uma ‘epidemia de solidão’”. Bem antes da pandemia, portanto.

É curiosa a expressão “epidemia de solidão” — como se esta fosse contagiosa.