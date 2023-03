O PowerPoint de Cavaco Silva

Desta vez ao vivo e a cores, quebrando a já longa tradição de um artigo trimestral para repetir o mesmo de sempre, Cavaco Silva regressou ao seu papel preferido: fragilizar a liderança do PSD. Foi assim com Santana Lopes e a má moeda, foi assim com Rui Rio, indicando-lhe os argumentos e o tom viril com que devia fazer oposição, volta a ser assim com Luís Montenegro, que já vê Passos Coelho no retrovisor, deixando claro quem tem o poder para concentrar a atenção política e mediática na oposição. O projeto e a motivação de Cavaco Silva continuam a ser, como sempre foram, Cavaco Silva.