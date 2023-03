TAP: os resultados ainda interessam?

A TAP terminou 2022 com lucros históricos. Um desvio positivo de 120 milhões em relação ao Plano de Reestruturação. O da gestão privada foi um desvio negativo de 382 milhões em relação ao previsto. A nacionalização da TAP salvou uma empresa estratégica viável, a gestão pública foi melhor gerida do que a privada e, no entanto, ministro e CEO foram punidos