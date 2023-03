O “fim dos gordos”? Cuidado com as promessas das farmacêuticas

Uma farmacêutica americana diz que tem um medicamento (projetado em primeiro lugar para a diabetes) que acaba com “os gordos” - Ozempic, o Olimpo da magreza. Esqueçam hábitos remotamente saudáveis como andar a pé e não andar apenas de carro. Esqueçam hábitos remotamente óbvios como fazer refeições normais e não comer apenas fast food. Esqueçam a ideia de que há e haverá sempre corpos grandes e que forçar esses corpos a entrar na magreza é uma violência com consequências graves; há mais acidentes cardíacos nos gordos em permanente dietas, porque os músculos, a começar nos músculos do coração, não aguentam tantas oscilações - Leiam a este respeito "The Eating Instinct, Food Culture, Body Image and Guilt in America", de Virginia Sole-Smith.