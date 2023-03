Acabe-se com o estigma do lóbi

Há um anátema estabelecido em Portugal relativamente ao lóbi. Uma ideia generalizada pré-concebida de que esta é uma atividade obscura, envolta em enorme secretismo e onde o tráfico de influências alimenta uma intrincada e complexa rede de corrupção.

No entanto, o lóbi profissional é uma prática corrente em inúmeros países do mundo e a sua existência considerada um sinal de amadurecimento e bom funcionamento das democracias, sintonizando os decisores com as reais preocupações do público a que os seus atos se dirigem, aproximando a decisão pública dos cidadãos e aumentando a transparência do processo decisório, já que existe informação concreta sobre todo o processo, incluindo sobre o exercício do próprio lobbying.

Na verdade, a prática desta atividade de representação de interesses perante as entidades que exercem poderes públicos já se realiza, já que existem várias formas de contactar essas mesmas entidades, com o objetivo de as influenciar, nos seus processos de formação, decisão e execução de atos jurídico-políticos. Por isso, havendo ou não regulação, o lóbi enquanto atividade já é exercido. Goste-se ou não, já é uma realidade.

Torna-se, então, premente a sua regulamentação, para que esta atividade possa ser exercida com a maior transparência possível, prevenindo situações abusivas, ilícitos criminais ou até práticas de corrupção. Além disso, é urgente combater os preconceitos associados ao lobbying, que pode e deve ser exercido no estrito cumprimento das normas vigentes, promovendo-se assim a transparência e a igualdade de acesso aos decisores públicos entre os diversos atores políticos, económicos e sociais e evitando a discriminação entre a capacidade de influência efetiva de determinados grupos de interesse ou de pressão em detrimento de outros.

Só definindo claramente o que é lícito e ilícito através da regulamentação, conseguir-se-á atenuar eventuais influências desproporcionais que beneficiam - cronicamente, em inúmeros casos - algumas entidades em detrimento de outras. Caso o lóbi não seja regulamentado, será sempre mais difícil efetuar esse controlo, dado que existe maior margem de manobra por parte de grupos mais influentes, por um motivo ou outro, têm mais capacidade de condicionar os diversos poderes públicos, acomodando as suas pretensões, e que, por isso, gozam de privilégios injustificados face aos demais.

E não é só por uma questão de transparência e equilíbrio entre as partes envolvidas que é necessário regulamentar o lobbying. Também por essa via será possível promover uma tomada de decisões mais céleres e eficazes na resolução dos problemas dos cidadãos e mais capazes de conjugar interesses conflituantes. Em última instância, teremos sempre decisões mais sustentadas, com melhor suporte técnico, mais esclarecidas e escrutináveis e que atendem às reais necessidades dos cidadãos, que são o fim último das políticas públicas. É para acabar com o estigma associado ao lobbying e para proteger as pessoas que a Iniciativa Liberal entrará, sem hesitações, nessa discussão.