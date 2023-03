Os jovens adultos estão a destruir a família ou foram destruídos pela família?

Li há dias uma peça muito interessante no NY Times sobre a relação entre os jovens adultos (Millennials nos 30/40 anos e Geração Z nos 20/30 anos) e a família, o casamento, os filhos. As diferenças em relação às gerações passadas são brutais. A percentagem de jovens adultos casados e com filhos é hoje incrivelmente mais baixa. Em 2019, só 30% dos Millennials vivia com marido/mulher e um ou mais filhos. Em 1968, a percentagem era de 70%. Estes números são americanos, mas refletem uma realidade que também é portuguesa e europeia.